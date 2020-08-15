Fenerbahçe’de Onyekuru bombası! Monaco ile temasa geçtiler…

FENERBAHÇE'NİN yeni transfer hedefi oldukça çarpıcı: Henry Onyekuru… Galatasaray'da kiralık olarak 1.5 sezon geçiren, sarı-lacivertlilerin ezeli rakibine karşı kurduğu 20 yıllık ‘Kadıköy Büyüsü'nün bozulduğu 3-1'lik maçta kapanış golünü atan Onyekuru… Kanarya, Nijeryalı oyuncu için Monaco ile temasa geçti, kiralama teklifinde bulundu.

2 MİLYON EURO TEKLİF

Fransızlar, ilk etapta bu futbolcuyu bonservisiyle elden çıkarmak istiyordu ancak Fenerbahçe'nin ısrarlı tavrı nedeniyle görüşmeleri kesmedi. Onyekuru için düşünülen formül, iki yıllığına kiralama. Fenerbahçe'nin her yıl için 2 milyon Euro ödemeyi teklif ettiği belirtiliyor. Sarı-lacivertliler, yıldız oyuncunun menajeriyle de bir görüşme gerçekleştirdi; 1.5 milyon Euro garanti ücret önerildi.

Fenerbahçe, Nijeryalı eski oyuncusu Joseph Yobo'yu da devreye sokarak Onyekuru'yu ikna etmeye çalışıyor. Sarı-lacivertliler kolay gözükmeyen bu transfer için tüm imkânlarını zorluyor. Yıldız kanat oyuncusu Galatasaray'da, geçen sezonun son üç maçına çıkmamıştı.