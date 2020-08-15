Fenerbahçe’de Onyekuru bombası! Monaco ile temasa geçtiler…

FENERBAHÇE'NİN yeni transfer hedefi oldukça çarpıcı: Henry Onyekuru… Galatasaray'da kiralık olarak 1.5 sezon geçiren, sarı-lacivertlilerin ezeli rakibine karşı kurduğu 20 yıllık ‘Kadıköy Büyüsü'nün bozulduğu 3-1'lik maçta kapanış golünü atan Onyekuru… Kanarya, Nijeryalı oyuncu için Monaco ile temasa geçti, kiralama teklifinde bulundu.
Fransızlar, ilk etapta bu futbolcuyu bonservisiyle elden çıkarmak istiyordu ancak Fenerbahçe'nin ısrarlı tavrı nedeniyle görüşmeleri kesmedi. Onyekuru için düşünülen formül, iki yıllığına kiralama. Fenerbahçe'nin her yıl için 2 milyon Euro ödemeyi teklif ettiği belirtiliyor. Sarı-lacivertliler, yıldız oyuncunun menajeriyle de bir görüşme gerçekleştirdi; 1.5 milyon Euro garanti ücret önerildi.
Fenerbahçe, Nijeryalı eski oyuncusu Joseph Yobo'yu da devreye sokarak Onyekuru'yu ikna etmeye çalışıyor. Sarı-lacivertliler kolay gözükmeyen bu transfer için tüm imkânlarını zorluyor. Yıldız kanat oyuncusu Galatasaray'da, geçen sezonun son üç maçına çıkmamıştı.