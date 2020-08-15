Fenerbahçe, İstanbulspor’u 4-0 yendi! Yeni transferler…

2020-2021 sezonu hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, TFF 1.Lig ekiplerinden İstanbulspor ile bir antrenman maçı yaptı.

Can Bartu Tesisileri’nde oynanan mücadelede sarı lacivertlilerin gollerini Caner Erkin'in asistinde 22.dakikada Serdar Aziz, Zanka'nın asistinde 37.dakikada Vedat Muriqi, 53.dakikada Alper Potuk(p), 73.dakikada da Mevlüt Erdinç kaydetti.

Teknik Direktör Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe müsabakanın ilk yarısına Altay Bayındır, Caner Erkin, Serdar Aziz, Mathias Zanka, Gökhan Gönül, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu, Vedat Muriqi 11'iyle; ikinci yarısına ise Harun Tekin, Nabil Dirar, Sadık Çiftpınar, Mathias Zanka, Murat Sağlam, Jailson, Tolgay Arslan, İsmail Yüksek, Garry Rodrigues, Alper Potuk, Mevlüt Erdinç 11'yle başladı.

Futbolcular sahaya 2020-2021 sezonunda kullanacağı ‘altın sarısı' formalar ile çıktı.

Yeni transferlerden Caner Erkin, Gökhan Gönül, Mert Hakan Yandaş ve İsmail Yüksek de bu sezon ilk kez bir karşılaşmada forma giymiş oldu.