Everton Soares, Jan Vertonghen ve Luca Waldschmidt Benfica’da

Portekiz ekiplerinden Benfica, yaptığı üç transferi basına tanıttı. Portekiz kulübü Gremio’dan Brezilyalı genç yıldız Everton Soares, Tottenham ile sözleşmesi biten Jan Vertonghen ve Freiburg’dan aldığı Luca Waldschmidt ile uzun süreli sözleşme imzaladı.

Gremio’nun genç yıldızı Everton’ın geçtiğimiz seneden bu yana Premier Lig kulüpleriyle anılıyordu. Oyuncunun yüksek maaş talebi sebebiyle transfer bir türlü gerçekleşememişti. Benfica ise bu yaz transferi tamamlamayı başardı. 20 milyon Euro karşılığında Benfica’nın yolunu tutan başarılı kanat oyuncusu, yeni takımıyla 5 senelik bir sözleşme imzaladı ve serbest kalma maddesi 150 milyon Euro olarak belirlendi.

Belçikalı Jan Vertonghen ise Premier Lig’den takıma katılan isim oldu. Tottenham’da gösterdiği uzun süreli başarılı performansıyla elit stoperler seviyesine çıkmayı başaran 33 yaşındaki oyuncu, kariyerinin bu noktasında Portekiz Ligi’nin yolunu tutmayı tercih etti. Bonservisi elinde olarak Benfica’yla anlaşan Vertonghen, 2023 senesine kadar kırmızı beyazlı formayı giyecek.

Son olarak, takıma Freiburg’tan katılan Luca Waldschmidt 24 yaşında ve santrfor pozisyonunda görev alıyor. 15 milyon Euro karşılığında Benfica’ya katılan Waldschmidt, 10 numaralı formayı 2025 yılına kadar terletecek.

Benfica yeni sezon için başarılı teknik direktör Jorge Jesus ile anlaşarak bu yaz takıma ciddi bir yatırım yapma kararı almıştı.

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