Emre Belözoğlu futbolu bıraktı! Burak Yılmaz’dan paylaşım…

Fenerbahçe’nin takım kaptanı Emre Belözoğlu, 23 yıllık kariyerine nokta koyduğunu açıkladı. Kariyeri boyunca 18 kupa sevinci yaşayan Belözoğlu, Fenerbahçe’de sportif direktörlük görevine getirilirken yeşil sahalara da veda etmiş oldu.

39 yaşındaki milli futbolcunun vedasının ardından Beşiktaş’tan Lille’e transfer olan Burak Yılmaz da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Emre Belözoğlu ile birlikte Milli Takım kampından bir fotoğrafını paylaşan golcü futbolcu, ”Her şey için teşekkür ederim abi, bundan sonraki hayatın daha büyük başarılarla olsun inşallah, erken bıraktın ama…’‘ ifadelerini kullandı.

23 YILLIK KARİYER

Futbola Zeytinburnu altyapısında başlayan Emre Belözoğlu, 23 yıllık kariyeri boyunca birçok başarıya imza attı. 6 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası, 3 Türkiye Süper Kupası, 1 UEFA Kupası, 2 UEFA Süper Kupası, 1 İspanya Kupası ile 1 İtalya Kupası sevinci yaşayan tecrübeli futbolcu 18 kupa kaldırdı.