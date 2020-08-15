Douglos Costa: Sahte haberlerinizle iyi şanslar

Sevgilisiyle Kapadokya’ya tatile giden Juventus’un Brezilyalı oyuncusu Douglas Costa, kendisiyle ilgili Twitter’da gördüğü sahte habere cevap verdi.

Twitter’daki bir spor hesabı Costa’nın fotoğrafıyla birlikte, “Tatilini Kapadokya'da geçiren Juventus'un yıldızı Douglas Costa: ‘Türkiye gerçekten fantastik bir ülke. Uçan balon binmek ise harika bir his. Türk vatandaşları bu yönden çok şanslı çünkü balonlara bile 200 Dolar gibi komik bir fiyata binebiliyorsunuz. Türkiye'ye bayıldım.’ ” yazarak bir paylaşımda bulundu.

Bu tweeti gören oyuncu paylaşıma mention atarak, “Dalga mı geçiyorsunuz? Bu b***** bir şaka olmalı. Sahte haberlerinizle iyi şanslar. Balona asla binmedim. Binmeyi isterdim ama zaten Ekim ayına kadar kapalı” yorumunu yaptı.

Are u kidding me? This is a fucking joke !!! Good luck w/ ur fake news !!! I never fly with balloon I would like to but is closed till October — Douglas Costa (@douglascosta) August 15, 2020

29 yaşındaki Douglas Costa, 2017 senesinden beri Juventus formasını terletiyor. Kariyerinde Shahtar Donetsk ve Bayern Münih gibi takımlarda da forma giyen Brezilyalı kanat oyuncusu 29 maça çıktığı 2019/2020 sezonunda 3 gol ve 7 asiste imza atmıştı.

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