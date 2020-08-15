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Sözcü

CANLI | Manchester City – Lyon

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final turunda İngiliz ekibi Manchester City ile Fransız temsilcisi Lyon karşı karşıya geliyor.

SKOR DIŞ HABER
22:00 -
Haberler Futbol
CANLI | Manchester City – Lyon

Corona virüsü nedeniyle tek maç eleme usulüyle oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarında bu gece Manchester City ve Lyon kozlarını paylaşıyor. Estadio Jose Alvalado’da saat 22:00’da başlayan maçın canlı skor takibi haberimizde…

  • Manchester City 0-1 Lyon (İlk yarı)
  • Gol: Maxwell Cornet 24′
  • Manchester City: Ederson, Walker, Garcia, Laporte, Cancelo, Fernandinho, Rodrigo, Gundogan, De Bruyne, Sterling, Jesus
  • Lyon: Lopes, Dubois, Marcelo, Denayer, Marçal, Aouar, Caqueret, Bruno Guimaraes, Cornet, Memphis Depay, Ekambi
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lyon Manchester City şampiyonlar ligi
Son güncelleme: 22:26 15.08.2020