CANLI | Manchester City – Lyon

Corona virüsü nedeniyle tek maç eleme usulüyle oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarında bu gece Manchester City ve Lyon kozlarını paylaşıyor. Estadio Jose Alvalado’da saat 22:00’da başlayan maçın canlı skor takibi haberimizde…
- Manchester City 0-1 Lyon (İlk yarı)
- Gol: Maxwell Cornet 24′
- Manchester City: Ederson, Walker, Garcia, Laporte, Cancelo, Fernandinho, Rodrigo, Gundogan, De Bruyne, Sterling, Jesus
- Lyon: Lopes, Dubois, Marcelo, Denayer, Marçal, Aouar, Caqueret, Bruno Guimaraes, Cornet, Memphis Depay, Ekambi
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