Beşiktaş 4 isimle yollarını ayırmayı planlıyor

YENİ sezonda kadro maliyetini azaltmak isteyen Beşiktaş'ta yönetimin transferlerin dışında sıkıntıları da var. Siyah-beyazlılar, yıllık ortalama 1.4 milyon Euro maaşı bulunan futbolcularla yolları ayırıp yerlerine 500-750 bin Euro maliyeti olan oyunculara yönelmeyi planlıyor. Bu doğrultuda ilk planda Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği Douglas, Nicholas İsimat Mirin, Enzo Roco ve Cyle Larin gönderilecek.

DOUGLAS YOLCU

MIRIN'IN teklifler aldığı, Douglas'ı da BB Erzurumspor'un istediği ve görüşmelerin devam ettiği bildirildi. Takımdan ayrılmak için tüm haklarını talep eden Enzo Roco ve Cyle Larin'e ise yönetim, böyle bir durumun asla kabul edilmeyeceğini iletti. Bu ikiliye kulüp bulmaları halinde ise siyah-beyazlılar tarafından her türlü kolaylığın sağlanacağı bilgisi verildi.

ZE LUIS ISRARI

BEŞİKTAŞ gol yollarında yaşadığı sorunun tekrarlanmaması ve Burak Yılmaz'ın boşluğunun doldurulması için arayışlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, bir süre beklemeye aldığı Ze Luis için Porto ile yeniden temasa geçti. Portekiz temsilcisi, Kartal'ın kiralama teklifine sıcak bakarken sözleşmeye 8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu maddesini koydurmak istiyor. Bunu reddeden Beşiktaş, sadece kiralama önerisini sundu.