Aslan’ın yeni Fatih’i! Sözleşme 1+1 yıllık

YAŞADIĞI ağır sakatlık sonrası tedavisi devam eden Fernando Muslera'nın yokluğunda Okan Kocuk'tan memnun olmayan Galatasaray, aradığı ismi Kasımpaşa'da buldu. Cimbom, Fatih Öztürk'ü renklerine kattı. Fransa'da doğan ancak futbola Türkiye'de başlayan; sırasıyla Eyüpspor, Gölcükspor, 1461 Trabzon, Trabzonspor ve Akhisarspor formalarını giyen 33 yaşındaki deneyimli eldiven, Kasımpaşa ile sözleşmesini karşılıklı feshettikten sonra Florya'nın yolunu tuttu.

GEÇEN SEZON BAŞINDA DA İSTEDİLER

Aslan, Fatih Öztürk'ü geçen sezon başında da istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti. 1+1 yıllık anlaşma sağlanan deneyimli eldiven geçen sezon Kasımpaşa formasıyla ligde 20 maçta forma giyerken kalesinde 44 gol gördü.