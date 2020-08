Arsenal, futbol direktörü Raul Sanllehi’nin görevine son verdi

Premier Lig’in köklü ekiplerinden Arsenal, takımın futbol direktörlüğünü yapan Raul Sanllehi’nin görevine son verdiğini açıkladı. Sanllehi üç sene önce Barcelona’daki direktörlük görevinden ayrılmış ve Kuzey Londra ekibinin yolunu tutmuştu.

ESPN’nin dün yaptığı habere göre Arsenal yönetimi, geçtiğimiz yaz yapılan 72 milyon Sterlin’lik Nicolas Pepe transferinden hoşnutsuzluk duydu. Oyuncunun alınmasından yana bir pişmanlık bulunmasa da takım sahipleri Josh ve Stan Kroenke, oyuncunun sahip olduğu değerden çok daha pahalıya satıldığını düşünüyor. İngiliz kulübü bir hafta önce 55 çalışanının işine son verdiğini açıklamıştı. İngiliz basınında çıkan haberler, işten çıkarmaların bu süreçle ilişkili olabileceğini yazmıştı.

Arsenal geçtiğimiz yaz Nicolas Pepe, Kieran Tierney, Dani Ceballos, David Luiz ve Gabriel Martinelli’yi transfer ederek 100 milyon Sterlin üzerinde bir harcama yapmıştı. Taraftar ünlü futnol figürüne “Don Raul” lakabını takmıştı. Bu transferleri yapan bir numaralı isim Raul Sanllehi ise futbolcu menajerleriyle olan sıkı ilişkisi sebebiyle eleştiriliyordu.

Takım Sanllehi’nin direktörlüğü süresinde analitik araştırma ve gözlemleme bazlı oyuncu transferini geride bırakmış, futbolcu menajeriyle olan sıkı ilişkiler üzerinden oyuncu alımlarını gerçekleştirmeye başlamıştı. Sanllehi’nin başta İran asıllı iş insanı Kia Joorabchian olmak üzere birçok süper menajerle sıkı ilişkileri bulunuyordu. Joorabchian son olarak oyuncusu Willian’ı Arsenal’e getirmişti.

Arsenal sezona Unai Emery ile başlamış ve üç teknik direktör değiştirmişti. Sezonu Mikel Arteta ile tamamlayan Topçular, FA Cup’ta zafere ulaşmayı başarmıştı. Kulüpten yapılan açıklamada Sanllehi’nin yerini, kendisine eşlik eden Vinai Venkatesham alacak. İngiliz basınında çıkan haberlere göre kulüpteki sportif kararları Mikel Arteta ve Edu Gaspar alacak.

We are announcing today that head of football Raul Sanllehi is leaving the club and Vinai Venkatesham, our current managing director, will lead us going forward.

