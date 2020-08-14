Yasmani Copello Escobar’dan gümüş madalya

Olimpiyat madalyalı Yasmani Copello, erkekler 400 metre engellide 49.04´lük derecesiyle ikinci oldu.

Yarışı 47.10´luk derecesiyle Norveçli Karsten Warholm kazandı. Erkekler 200 metrede piste çıkan milli atlet Ramil Guliyev ise 20.80’lik derecesiyle beşinci sırada yer aldı.

Yarışta ABD’li Noah Lyles 19.76´lık derecesiyle birinci, kardeşi Josephus Lyles ise 20.30´luk derecesiyle ikinci oldu. Yarışta Türk asıllı Alman atlet Deniz Almas da 20.64´le üçüncü sırada yer aldı. 200 metrede iki Türk´ü karşı karşıya getiren yarış, nefesleri kesti.