SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Takımın kamp yaptığı otele gizlice kadın sokmak istedi! Kovuldu

Amerikan futbolcusu Kemah Siverand, takımının kamp yaptığı otele gizlice kadın sokmak için yaptığı plan, film senaryolarını aratmadı. Kemah Siverand, corona virüsü kurallarını hiçe sayarak yaptığı bu skandal hareket sonrası takımdan gönderildi.

SKOR DIŞ HABER
10:18 -
Haberler Diğer
Takımın kamp yaptığı otele gizlice kadın sokmak istedi! Kovuldu

Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Seattle Seahawks takımının 23 yaşındaki çaylak oyuncusu Kemah Siverand, akıl almaz bir olaya imza attı. Takımının kamp yaptığı otele, ilginç bir planla, gizlice kadın sokmaya çalışan Kemah Siverand, tüm takım arkadaşlarının hayatını tehlikeye attı.

Kemah Siverand’ın planını, güvenlik kameraları bozdu. NFL Network’ten Tom Pelissero’nun Twitter’dan yapığı paylaşıma göre genç futbolcu, otel odasına almak istediği bir kadına Seahawks forması giydirdi ve kask taktırdı. Tıpkı takımdan bir sporcuymuş gibi görünen kadının güvenlik kameralarına yansıya görüntülerinde hareketleri dikkat çekti. Kadının sporcu olmadığının anlaşılması sonucu Kemah Siverand’ın takımla ilişiği kesildi.

Kemah Siverand’a “Takımın güvenliğini tehlikeye attığı” gerekçesiyle sözleşmesinin feshedildiği bildirildi. Genç futbolcunun 2.2 milyon dolarlık sözleşmesi bulunuyordu.

Corona virüsü nedeniyle takımların kamp yaptıkları otele dışarıdan bir kişinin girmesi yasaklanmıştı. Şimdiye kadar NFL’de 109.000 sporcu, teknik ekip ve çalışan üzerinde yapılan testlerde yüzde 0.46 kişinin corona pozitif olduğu açıklanmıştı.

Kemah Siverand Seattle Seahawks
Son güncelleme: 10:25 14.08.2020