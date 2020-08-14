Son dakika | Trabzonspor’da 1 futbolcunun corona testi pozitif çıktı

Trabzonspor’da flaş gelişme… Bordo mavililer resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla bir futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Karadeniz ekibinde yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
”Trabzon'da bulunan Futbol A takımımızdaki bir oyuncumuzun, COVID-19 belirtileri hissetmesi nedeniyle yaptırdığı PCR testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan futbolcumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır.
17.08.2020 tarihinde yeni sezon hazırlıkları için tesislerimizde toplanacak olan takımımıza aynı gün guruplar halinde rutin Covid 19 test uygulaması yapılacaktır.”
Hatırlanacağı üzere dün Fenerbahçe’de 1 futbolcu ve 1 personel de, Galatasaray’da ise 2 futbolcuda pozitif vaka tespit edilmişti.
Trabzon'da bulunan Futbol A takımımızdaki bir oyuncumuzun, COVID-19 belirtileri hissetmesi nedeniyle yaptırdığı PCR testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan futbolcumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır.
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— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 14, 2020