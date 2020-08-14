Son dakika | Trabzonspor’da 1 futbolcunun corona testi pozitif çıktı

Trabzonspor’da flaş gelişme… Bordo mavililer resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla bir futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Karadeniz ekibinde yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

”Trabzon'da bulunan Futbol A takımımızdaki bir oyuncumuzun, COVID-19 belirtileri hissetmesi nedeniyle yaptırdığı PCR testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan futbolcumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır.