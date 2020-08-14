Son dakika | Menemenspor’da 10 kişinin corona testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor’da corona virüsü testi yapıldığı ve pozitif çıkan 10 kişi vakaya rastlandığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada tüm oyuncular, teknik ekip, sağlık, idari ve destek personeline 12 Ağustos’ta yapılan Kovid-19 tanı testinin sonuçlarının alındığı, 9 alt yapı oyuncusu ile bir destek personelinin sonuçlarının pozitif çıktığı kaydedildi.

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe’de 1 futbolcu ve 1 personel, Galatasaray’da 2 futbolcu ve Trabzonspor’da 1 futbolcunun corona virüsü testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA: