SON DAKİKA | Galatasaray’da iki futbolcu corona pozitif çıktı

Geçtiğimiz gün Fenerbahçe Kulübü’nde bir futbolcu ve bir teknik ekip çalışanında corona virüsü rastlanmasının ardından bir şok da Galatasaray’da yaşandı. Sarı kırmızılı kulüp, tatil dönüşü yapılan corona virüsü testlerinde iki futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Resmi siteden yapılan duyuruda, “Klinik şikayeti olmayan oyuncularımız için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında pic.twitter.com/SdRD1bFkDB — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 14, 2020

Galatasaray konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;

“Kulübümüz tarafından, 2020-2021 sezonu öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park'ın ve Liv Hospital'ın katkılarıyla tatil dönüşü yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası, iki oyuncumuzun sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir.

Klinik şikayeti olmayan oyuncularımız için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır.

Konu ile ilgili yeni bir gelişme oldukça kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir.”

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