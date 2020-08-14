Russell Westbrook playoff ilk maçını kaçırabilir

NBA takımlarından Houston Rockets’in yıldız oyuncusu Russell Westbrook, üst bacağında yaşadığı sakatlı sebebiyle parkelerden bir süre uzak kalacak.

Takımın GM’i Daryl Morey yaptığı açıklamada oyucunun son iki normal sezon maçında forma giyemeyeceğini belirtti. Morey’e göre Westbrook playoff eşleşmesinin ilk maçlarında da oynayamayabilir.

Playoff ilk turunda Oklahoma City Thunder ile eşleşen Rockets, eşleşmenin favorisi konumundaydı. Westbrook’un sakatlığı ise dengeleri değiştirebilir. Yıldız guardın önümüzdeki günlerdeki iyileşme sürecine göre playoffta oynayıp oynamayacağı netlik kazanacak.

Rockets’la Thunder’ı karşı karşıya getirecek eşleşme aynı zamanda yıldızların eski takımlarına karşı mücadelesine de tanıklık edecek. Rockets’ta Russell Westbrook ve James Harden, Thunder’da ise Chris Paul eski takımına karşı forma giyecek.

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