Ne yaptın Lillard! Nefes kesen maça damga vurdu

NBA’de Play-in’e kalacak takımların belli olacağı maçta en çok konuşulan ismi yine Damien Lillard oldu. Son üç maçtaki performansı ile parmak ısırtan Damien Lillard, takımının Brooklyn Nets’i 134-133 yenerek Play-in’e kalmayı başardığı maça da damga vurdu. Damien Lillard, maçı 42 sayıyla tamamlayarak, takımını hem galibiyete hem de Play-in’e taşıdı.

İzleyenlere inanılmaz bir heyecan yaşatan karşılaşmada Damien Lillard, tıpkı son iki maçta olduğu gibi, Nets karşısında da parmak ısırttı. Nets savunmasının durdurmakta zorlandığı yıldız basketbolcu, karşılaşmayı 42 sayı, 12 ribaund ile tamamladı. Lillard böylece, son üç maçta rakip potalara 154 sayı bırakmış oldu.

Blazers’ın Net’i yenmesi sonucu, Milwaukee Bucks karşısında 119-106 galip gelen Memphis Grizzles, Blazers ile birlikte play-in’e kaldı.

Gecenin diğer maçlarında ise şu sonuçlar alındı:

Los Angeles Lakers – Sacramento Kings: 122-136

Memphis Grizzles – Milwaukee Bucks: 119-106

Phoenix Suns – Dallas Mavericks: 128-102

Utah Jaz – San Antonio Spurs: 118-112

Orlando Magic – New Orleans Pelicans: 133-127

LAKERS RAKİBİNİ BEKLİYOR

NBA’de Batı Konferansı lideri Los Angeles Lakers’ın rakibi, Portlan Trail Blazers ile Memphis Grizzles arasında oynanacak, sadece bu sezon uygulanacak olan Play-in maçıyla belli olacak.

Normal şartlarda 8. sırada olan takımlar direkt olarak Play-off’a kalma hakkını elde ediyor. Ancak corona sebebiyle yarıda kalan lig tekrar başlatılırken NBA yönetimi sürece heyecan getirmesi için, yalnızca bu sezon geçerli olacak, yeni bir kural getirdi.

Buna göre konferansını 8. sırada bitiren ile 9. sırada bitiren takım arasında dört maçtan az fark bulunuyorsa, bu iki takım Play-off’a kalmak için bir play-in maçı yapacak. Buna göre konferansını 8. sırada bitiren ile 9. sırada bitiren takım arasında dört maçtan az fark bulunuyorsa, bu iki takım playoffa kalmak için bir play-in maçı yapacak. Derecesi düşük olan takım bu maçı kazandığı takdirde, bu iki takım bir maç daha yapacak ve bu maçın galibi playoff biletini cebine koyacak. Derecesi yüksek olan takım ilk maçı kazanırsa direkt olarak playofflara gidecek ve ikinci maç oynanmayacak.

Yani Batı Konferansı’nı 9. sırada bitiren Memphis Grizzles, konferansı 8. sırada tamamlayan Portlan Trail Blazers ile oynayacağı maçı kazanırsa, iki takım bir maç daha oynayacak. Bu maçın galibi play-off biletini cebine koyacak. Blazers maçı kazanırsa, ikinci maç oynanmayacak.

Play-in eşleşmesinin galibi Batı Konferansı birincisi Los Angeles Lakers’ın rakibi olacak.