Michael Jordan’dan sonra şimdi de David Beckham

Eski İngiliz ünlü futbolcu David Beckham, Michael Jordan’ın Chicago Bulls yıllarının anlatıldığı ‘Last Dance’ isimli belgesele benzer bir belgesel çekme hazırlığında… Michael Jordan’ın belgeselinin büyük ilgi görmesi üzerine kendi hayat hikayesinin anlatıldığı bir belgesel için kolları sıvayan David Beckham, sahibi olduğu televizyon kanalı Studio 99 ile yapımcılığını üstleneceği belgeseli yayınlayacak platform arıyor.

‘Last Dance’ belgeselinden oldukça etkilenen 45 yaşındaki İngiliz futbol adamının, içeriği biraz daha farklı olacak, kendi hayat hikayesinin anlatılmasını istediği belirtildi. The Sun’da yer alan habere göre Beckham futbol oynadığı dönemden çok, futbolu bıraktığı dönemden sonrasına odaklanılmasını istedi. Beckham, projenin yayınlanması için Netflix ve Amazon ile görüşmelere başladı.

Belgeselin daha çok ailesi ve sosyal yaşamına odaklanmasını isteyen Beckham’ın, iki platform ile yaptığı görüşmelerin olumlu geçtiği ifade edildi.

KULÜP KURDU

Kariyerine Manchester United’da başlayan David Beckham, kariyerinde Real Madrid, Milan, Paris Saint Germain gibi dünya devlerinin formalarını giydi. ABD’de LA Galaxy takımında da oynayan İngiliz yıldız, 2013 yılında futbol kariyerini noktaladı. David Beckham, İngiltere Milli Takımı formasını ise 115 kez terletti.

Futbolu bıraktıktan sonra ABD’ye yerleşen David Beckham, burada Miami Inter adıyla bir futbol takımı kurdu.