Merkez Hakem Kurulu Talimatı yürürlüğe girdi

TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“TFF Yönetim Kurulu’nun 14.08.2020 tarih ve 45 sayılı toplantısında, Merkez Hakem Kurulu Talimatı onaylanarak kabul edildi. Yürürlüğe giren talimatta aşağıdaki hususlarda esaslı değişiklikler öngörülmüştür:

– Video Yardımcı Hakem (VAR) Klasmanı oluşturuldu,

– Profesyonel hakemlerin performansları dikkate alınarak MHK’nin önerisi ve Yönetim Kurulunun onayıyla yaş sınırının 47’ye çıkartılabileceği düzenlendi,

– İl Hakem Kurulu ve Bölgesel Hakem Kurullarında görev alacak kişiler için, görev yaptıkları il veya bölgede hakem veya gözlemci kadrolarında birinci dereceden akrabalarının olmaması koşulu getirildi,

– Hakemlerle birinci dereceden akrabalık ilişkisi olan kişilerin bu hakemlerin bulunduğu kategoride gözlemci, mentör ve hakem izleme görevlisi olarak görev alamayacakları düzenlendi,

– Gözlemciliğe giriş koşulu olarak daha önce aktif olarak, görsel, işitsel, yazılı (İnternet dahil) ve sosyal medyada futbol yorumcusu olarak görev yapmamış ve halihazırda yapmıyor olma koşulu getirildi.”