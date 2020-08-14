Liverpool’dan ezeli rakibi Manchester City’ye çalım!

İngiltere Premier Lig’de 30 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaşarak taraftarlarına büyük bir sevinç yaşatan Liverpool, transferde de atağa kalktı. Bild’de yer alan habere göre, Teknik Direktör Jurgen Klopp’un orta sahaya takviye istemesinin ardından harekete geçen Liverpool yönetimi, ezeli rakibi Manchester City’nin de transfer listesinde bulunan Bayern Münih’in yıldızı Thiago Alcantara için ilk teklifi yaptı.

İspanyol futbolcu için 39 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır olan Liverpool ile Bayern Münih arasındaki görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Alman ekibi ile sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan Thiago Alcantara’nın da Liverpool forması giymeye sıcak baktığı belirtildi.

Pep Guardiola da, Barcelona’da ve Bayern Münih’te birlikte çalıştığı Thiago Alcantarı kadrosunda görmeyi çok istiyor. Hatta Thiago Alcantara’nın, Bayern Münih’e Guardiola’nın yönetime yaptığı ısrarlar neticesinde transfer olduğu da biliyor. Şimdi Manchester City yönetiminin tavrı ve yıldız futbolcunun tercihi merak ediliyor.

Barcelona altyapısında yetişen ve 2013 yılında Bayern Münih’e 25 milyon Euro bonservis bedeli ile gelen Thiago Alcantara, geçtiğimiz sezon Alman ekibiyle tüm kulvarlarda 37 maça çıktı. 29 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 3 gol atarken, 2 de asist yaptı.