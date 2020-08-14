İngiliz futbolcu Ross Barkley alkolü fazla kaçırdı, ayakta duramadı!

Chelsea’nin İngiliz futbolcusu Ross Barkley, Mykonos’ta alkolü fazla kaçırdığı bir gecenin ardından mekanı arkadaşlarının kollarında terk etti. İngiltere Milli Takımı’nın yıldızı, sezonun sona ermesinin ardından tatil için Yunanistan’ın Mykonos adasına gitti.

26 yaşındaki orta saha, geceyi dışarıda geçirdikten sonra katıldığı partiden çıkarken bir arkadaşının yardımıyla yürürken görüntülendi.

Daha önce de birkaç kez gece alemlerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle teknik direktör Frank Lampard ile arası bozulan yıldız isim, öğrenecek çok şeyi olduğunu söyleyerek öz eleştiride bulunmuştu.

Foto: Backgrid

Ocak ayında Dubai’de bir gece kulübünde üstsüz şekilde dans eden Barkley’in görüntüleri sosyal medyada gündeme oturmuştu.

Bu olay sonrasında eleştirilerin hedefi olan Barkley, “Dikkatli olmalıyım çünkü insanlar beni avlamak istiyor. Bir hata yaptım ve tekrar olmayacak ama eminim ki gelecekte birçok genç oyuncu bunu yaşayacak” ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz sezon fazla süre alamayan Barkley, 31 maçta 5 gol atabildi.