Göztepe’de çifte imza

Göztepe’de geçen sezon 30 maçta 5 golle oynayan 29 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Soner´in kiralanması konusunda kulübü Başakşehir´le anlaşmaya varıldı.

Başakşehir´le sözleşme uzatan tecrübeli futbolcu, Göztepe´ye imza attı. Sarı-kırmızılıların Hatay´dan 2 yıllığına renklerine bağladığı 26 yaşındaki gurbetçi oyuncu Kubilay ise, ülkemizde daha önce Çanakkale Dardanelspor, Şanlıurfaspor, Kayserispor, BŞB Erzurumspor ve Adana Demirspor´da da forma giyip geçen sezon Güney ekibinde şampiyonluk yaşadı.