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Sözcü

Göztepe’de çifte imza

Süper Lig´de transferde daha önce Kocaelispor´dan Burak´la sözleşme imzalayan Göztepe, iç transferde Soner Aydoğdu´yla 2+1 yıllığına kiralık olarak yeniden anlaşırken; Hatayspor´dan Kubilay Sönmez´i de renklerine bağladı.

20:20 -
Haberler Futbol
Göztepe’de çifte imza

Göztepe’de geçen sezon 30 maçta 5 golle oynayan 29 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Soner´in kiralanması konusunda kulübü Başakşehir´le anlaşmaya varıldı.

Başakşehir´le sözleşme uzatan tecrübeli futbolcu, Göztepe´ye imza attı. Sarı-kırmızılıların Hatay´dan 2 yıllığına renklerine bağladığı 26 yaşındaki gurbetçi oyuncu Kubilay ise, ülkemizde daha önce Çanakkale Dardanelspor, Şanlıurfaspor, Kayserispor, BŞB Erzurumspor ve Adana Demirspor´da da forma giyip geçen sezon Güney ekibinde şampiyonluk yaşadı.

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