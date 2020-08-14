Genç yıldız Milli Takım’dan teklif bekliyor

Yunanistan'ın PAOK Komotini takımında forma giyen Türk asıllı Yunan futbolcu Alpaslan Tahsin'e Avrupa devlerinin ilgisi büyüyor.

Avrupa da bir çok kulübün yakın takibe aldığı genç yıldız İtalya’nın yüksek tirajlı spor gazetesi Corriere dello Sport’a konuştu.

Kendisini çok sayıda kulübün takip ettiğini söyleyen Tahsin, “Avrupa kulüplerinin yanı sıra Türkiye’den bazı kulüplerde takip ediyor. Onlardan da teklif gelirse oynayabilirim. Türkiye’de Milli Takım’dan gelecek bir teklif beni çok mutlu eder” ifadelerini kullandı.