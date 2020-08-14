Galatasaray, Ryan Donk’la yeniden imzaladığını duyurdu

Galatasaray, bir süredir sözleşme yenilemesi için görüştüğü Ryan Donk’ta mutlu sona ulaştı. Sarı-Kırmızılılar oyuncusu ile 1 yıllık yeni anlaşamaya imza attı.

Profesyonel futbolcumuz Ryan Henk Donk'un sözleşmesi 2020-2021 futbol sezonu için uzatılmıştır. Buna göre futbolcuya 2020-2021 sezonu için net 515.750 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir. pic.twitter.com/540VbBUjRn — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 14, 2020

Daha önce 1 milyon 895 bin euro garanti ücrete oynayan Ryan Donk, ücretinde büyük bir indirimi kabul etti. KAP’a yapılan açıklamaya göre; Donk’a 2020-2021 sezonu için net 515.750 Euro sabit transfer ücreti ödenecek.

Galatasaray’la 1 yıllık yeni sözleşmeye imza atan Ryan Donk, imza sonrası açıklamalarda bulundu. Donk,”Takımda olmaktan dolayı çok mutluyum. Gelecek sezon da aynı şekilde takım arkadaşlarımla, çalışma arkadaşlarımla, Başkanımız ve kulüp çalışanları ile birlikte bir sezon geçireceğim için çok mutluyum. Taraftarlarımız güvende ve sağlık içerisinde olsunlar. Biliyoruz ki saha içerisinde olmasalar bile saha dışında bizleri destekliyorlar. Kendilerine dikkat etsinler ve bizleri desteklemeye devam etsinler.” dedi.

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“Ne mutluyuz ki Donk bizimle devam ediyor. Donk'u biz çok seviyoruz. 3 sezondur joker gibi. Savaşçı karaktere sahip, her görevi kabul etti. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. %15 indirim talebimizi ilk imzalayanlardan biri Donk, hiç gözünü kırpmadan imzaladı. Maddiyata önem vermediğini, Galatasaray'a kalpten de bağlı olduğunu kanıtladı. O bir profesyonel. Bunu genelde yabancılar hiç yapmıyor. Kendisine ben bu bağlamda da önderlik gösterdiği için teşekkür ediyorum. Donk'un Galatasaray'a yine bir joker gibi, savaşçı karakteriyle çok büyük hizmetler vereceğine inanıyorum. Kendisini transfer etmedik, sadece yuvada kalması için ikna ettik. Donk beni hiç üzmeyen futbolculardan bir tanesi. Galatasaray ailesinin bir ferdi olarak kendisini görüyorum. İnşallah futbol hayatından sonra da Galatasaray ailesinde kalmaya devam eder. Bu anlaşmanın hem Donk'a hem de Galatasaray camiasına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Donk'a tekrar bize yapmış olduğu bu yaklaşımdan dolayı teşekkür ediyorum.”