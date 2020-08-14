SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Fransa’da dolu yağmuruna yakalanan Tim Declercq’in sırtında korkunç morluklar!

Fransa'daki Criterium du Dauphine'nin ikinci etap yarışında dolu yağmuruna yakalanan profesyonel bisikletçi Tim Declerq, vücudunda oluşan morlukları paylaştı.

SKOR DIŞ HABER
09:05 -
Haberler Diğer
Fransa’da dolu yağmuruna yakalanan Tim Declercq’in sırtında korkunç morluklar!

Profesyonel bisikletçi Tim Declerq, Fransa’daki Criterium du Dauphine’nin ikinci etabında bir anda başlayan dolu fırtınası nedeniyle zor anlar yaşadı. Col du Porte’de bütün gün yağan yağmur, yarışın bitimine yakın yerini dolu yağışına bıraktı. Declercq ve Maxime Chevalier gibi bisikletçiler, dolu yağışının en şiddetli anına yakalandı ve sırtlarında korkunç morlukla oluştu.

Batı Avrupa’da son sıcak hava dalgasının ardından başlayan fırtınalar, sporculara kötü bir sürpriz yaptı.

Bisikletçiler etabı bitirmeye çalışırken sürekli değişim gösteren hava koşulları nedeniyle birçok güçlükle karşılaştı.

Bazı sporcular bisiklet üzerinde kalmakta zorlanırken, bazı isimler de bitiş çizgisini bisikletlerinden inerek geçmek zorunda kaldı.

Yarışı erken bitiren sporcular ise dolu fırtınası geldiğinde saklanma fırsatı yakalayabildi.

Tim Declercq