Fransa’da dolu yağmuruna yakalanan Tim Declercq’in sırtında korkunç morluklar!

Profesyonel bisikletçi Tim Declerq, Fransa’daki Criterium du Dauphine’nin ikinci etabında bir anda başlayan dolu fırtınası nedeniyle zor anlar yaşadı. Col du Porte’de bütün gün yağan yağmur, yarışın bitimine yakın yerini dolu yağışına bıraktı. Declercq ve Maxime Chevalier gibi bisikletçiler, dolu yağışının en şiddetli anına yakalandı ve sırtlarında korkunç morlukla oluştu.

The LATE night show: If you still got the appetite for a horror movie : ” When all hail breaks loose”… Including narration by our riders. Enjoy. #CriteriumduDauphine pic.twitter.com/HY3gosjWZ3

