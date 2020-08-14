Fenerbahçe’den flaş teklif: Bakasetas-Jailson takası…

Fenerbahçe’nin çarpıcı transferleri devam edecek gibi… Şimdi radarda Alanyaspor'un 10 numarası Anastasios Bakasetas var.

Sözcü Gazetesi muhabiri Sercan Hamzaoğlu; Limit sorunlarıyla uğraşan sarı-lacivertliler, bu yıl 43 maçta 13 gol-8 asist üreten ve kariyer sezonunu geçiren Yunan yıldız için takas önerisiyle Akdeniz ekibinin kapısını çaldı.

Edinilen bilgilere göre Fenerbahçe, Alanyaspor'a Bakasetas'a karşılık Jailson'u önerdi. 27 yaşındaki oyuncunun Alanya ile 2022'ye kadar kontratı bulunuyor.

KARAR ÇAVUŞOĞLU'NUN

Akdeniz ekibiyle sözleşmesi bittikten sonra Fenerbahçe'ye gelen teknik patron Erol Bulut da eski öğrencisini çok istiyor. Jailson, 2018'de 4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Geçen sezon 35 maça çıkıp 1 gol atan Brezilyalı orta saha, zaman zaman stoperde oynatılmıştı. Fenerbahçe, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kararını bekliyor.