Chelsea’den ayrılan Willian resmen Arsenal’de!

Yaklaşık 7 yıldır İngiltere’de Chelsea forması giyen 32 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Willian, Arsenal ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

2007’de Shakhtar Donetsk’e transfer olmadan önce Brezilya’nın Corinthians takımında parlayan deneyimli futbolcu, Ukrayna ekibinde 4 lig, bir de UEFA Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Ocak 2013’te Rusya’nın Anzi takımına 35 milyon euro’ya transfer olan Willian, Ağustos’ta Chelsea’ye 35,5 milyon euro’ya imza attı Londra ekibiyle Premier Lig, Lig Kupası, FA Cup ve Avrupa Ligi zaferleri yaşadı.

Chelsea’de geçirdiği 7 yıl boyunca 339 maça çıkan Willian 63 gol ve 56 asistlik performans gösterdi.

New club. New colours. New beginnings.

Welcome to The Arsenal, @WillianBorges88! pic.twitter.com/B7Tl01BXLe

— Arsenal (@Arsenal) August 14, 2020