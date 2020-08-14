CANLI | Barcelona 1- 4 Bayern Münih

Şampiyonlar Ligi Çeyrek finalinde Barcelona ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Portekiz’in Lizbon kentinde oynanan kritik müsabaka saat 22.00’de başladı. Tek maç eleme usulüne göre oynanan maçı kazanan adını yarı finale yazdıracak. Mücadeleyi kazanan Manchester City-Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

1′ Karşılaşma başladı

4′ Bayern Münih’te Perisic sol kanattan taşıdığı topu ceza alanı dışına doğru ortaladı. Müller indirdi, Lewandowski’nin tek pasında Müller gelişine vurdu ve Ter Stegen’in sağından topu ağlara yolladı: 0-1

7′ Maça denge geldi. Barcelona atağında sol kanattan Jordi Alba topu çok iyi taşıdı ve ceza alanına girerken içeri çevirmek istedi. Bu sırada Alaba’nın yaptığı ters vuruşta Neuer’i aşan top ağlarla buluştu: 1-1

22′ Barcelona’nın çıkarken kaptırdığı top sonrası Gnabry, solundan bindiren Perisic’i gördü. Perisic çaprazdan dar açıya rağmen yer sert vurdu, Ter Stegen’in müdahale edemediği top ağlarla buluştu: 1-2

28′ Orta alanda Goretzka’nın pasında Lewandowski nefis bir tek dokunuşla Gnabry’i savunma arkasına sarkıttı. Gnabry sağ çaprazdan çok sert ve düzgün vurdu: 1-3

31′ Bayern farkı üçe çıkardı! Sol kanattan ortalanan top ters kanada açıldı. Sağdan Kimmich’in ortaladığı topa ön direkte Thomas Müller dokundu ve top ağlarla buluştu: 1-4

Müthiş maçın ilk yarısı, Bayern Münih’in 4-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

Dev maçta ikinci yarı başladı!

İLK 11’LER

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, Roberto, De Jong, Vidal, Messi, Suarez.

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Thiago, Goretzka; Gnabry, Müller, Perisic, Lewandowski.