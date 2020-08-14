Beşiktaş’ta santrfora iki aday: Cisse veya Ze Luis

Sol beke N'Sakala, defansa Welinton transferini gerçekleştiren Beşiktaş'ta gözler yeni santrforda.

Edinilen bilgilere göre favori isimler ikiye kadar indirildi. Alanyaspor adına son iki sezonda 42 gol atan Papiss Cisse ile Porto'dan ayrılması gündeme gelen Ze Luis favori durumda.

35 yaşındaki Cisse 2 milyon Euro isterken Beşiktaş yönetimi bu rakamı aşağılara indirmek istiyor.

Porto ise 2023'e kadar sözleşmesinin bulunduğu oyuncunun bonservisini 9 milyon Euro olarak belirledi. Siyah-beyazlılar kiralama peşinde.

MENSAH GÜNDEMDE!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Seba'nın kabrini ziyareti sonrası soruları yanıtladı. Çebi, “Sergen Hoca 7-8 futbolcu almamız gerektiğini beyan etti. Gideceklere göre yapılmış planlamadan bahsetti. Futbolcu arkadaşlarımızla görüşme yapacağız” dedi. Çebi, Balotelli için “Hocamız şu an onu alternatif santrfor olarak düşünmüyor” derken Kayserisporlu Mensah konusunda ise “Gündemimizde olan futbolculardan biri” ifadelerini kullandı. Başkan, “Bir forma için 200 lira verenlerin parasını çarçur etmeyeceğiz. Popülizm yok. Kötü bir huyum var; çok pazarlık ediyorum” diye konuştu.