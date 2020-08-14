Barcelona’da Samuel Umtiti’nin corona virüs testi pozitif çıktı!

İspanyol devi Barcelona, Fransız yıldızı Samuel Umtiti’nin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Barcelona resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, dün yapılan testlerin ardından 26 yaşındaki yıldız futbolcunun testinin pozitif sonuçlandığı kaydedildi.

Durumun spor ve sağlık otoriteleriyle paylaşıldığının belirtildiği açıklamada, futbolcunun durumunun iyi olduğu ve evinde karantina aldtında olduğu açıklandı.