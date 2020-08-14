Barcelona Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? Şampiyonlar Ligi’nde dev maç!

Futbolseverleri ekran başına kilitleyecek Barcelona Bayern Münih maçı için çok az bir süre kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali İspanyol devi Barcelona ile Alman devi Bayern Münih maçına sahne olacak. Portekiz’deki Işık Stadyumu’nda oynanacak dev maç öncesi canlı yayın bilgileri ve maç saati araştırılıyor. Şifreli olarak ekranlara gelecek Barcelona Bayern Münih maçı yayıncı kuruluşa üye olarak izlenebilmekte. İşte Barcelona Bayern Münih maçından istatistikler ve yayın bilgileri…

BARCELONA BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barcelona-Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Işık Stadı’ndaki mücadele saat 22.00’da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BARCELONA-BAYERN MÜNİH İSTATİSTİKLER

-Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla çeyrek finale kalan iki takım Barcelona ve Bayern Münih (18’er)

-Barcelona, 2007/08’den bu yana oynanan tüm Şampiyonlar Ligi sezonlarında en az çeyrek final oynadı.

-Barcelona ile Bayern Münih, 2014/15’ten bu yana Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez karşılaşıyor. Barça o sezonun yarı finalinde rakibini elerken; turnuva tarihinde en fazla yenilgiyi yine Bayern’den aldı (2G 1B 5M).

-Barcelona, 2012/13’ten bu yana ilk kez üst üste iki Şampiyonlar Ligi sezonunda yarı finale kalmak istiyor.

-Bu sezon oynadığı sekiz Şampiyonlar Ligi maçını da kazanan Bayern Münih, Barcelona’nın 2002/03’te kırdığı rekoru egale etmek için sahaya çıkıyor. Turnuvada üst üste dokuz galibiyet alan son takım yine Barcelona’ydı (Ekim 2014-Mayıs 2015 arası) ve o serinin son karşılaşmasında Bayern’i mağlup etmişti.