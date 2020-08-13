Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik’i transfer etmek isteyen takımı açıkladı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, TRT Spor’da katıldığı canlı yayında birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Sakatlığı ve takım arkadaşı Zeki Çelik’in transfer durumuna da değinen yıldız oyuncu bu yılın kendisi için özel bir yıl olacağına inandığını söyledi. İşte Yazıcı’nın açıklamalarından satır başları…

“FRANSA’YA ADAPTE OLDUM DERKEN…”

Bir üst seviyeye çıkmak istediğini söyleyen Yusuf, “Tam kendimi buldum, Fransa’ya adapte oldum derken sakatlık geçirdim. Şu an gayet iyi hissediyorum ve kendimi bir üst seviyeye çıkarmak istiyorum” dedi.

“BURAK ABİ 35 YAŞINDA GELDİ”

Burak Yılmaz’ın 35 yaşında Lille’ transferinin genç futbolcular için çok önemli olduğunu vurgulayan 23 yaşındaki futbolcu, “Zeki’nin durumu iyi, hafif bir sakatlığı vardı. Burak Yılmaz buraya gelerek kendisini kanıtladı. Ülkemizi Avrupa’da temsil etmek bizim için çok önemli. 3 kişi olduk, umarım Lille’de daha da artarız. Burak ağabey 35 yaşında bunu yapabiliyorsa, inanmanın ve çalışmanın sınırı yoktur. Buradaki oyuncular ‘Büyüyorsunuz, çoğalıyorsunuz’ diyor, karakterimizin güçlü olduğunu biliyorlar, bizi kıskanıyorlar. Avrupa’da ne kadar temsil edersek ülkemizi, alttan gelen futbolculara ilham oluruz” ifadelerini kullandı.

“PANDEMİ SÜRECİ AVANTAJLI GEÇTİ”

Milli Takım açısından EURO 2020’nin ertelenmesinin iyi olduğunu ifade eden yetenekli oyuncu, “Milli Takım’daki sakat oyuncular için pandemi süreci avantajlı geçti. Sakatlar iyileşti, şampiyonanın gelecek sene olması çok da iyi olacak Milli Takım açısından” şeklinde konuştu.

“ZEKİ BU SENE VEYA SENEYE GİDEBİLİR”

Zeki Çelik ile ilgilenen takımların olduğunu açıklayan Yusuf, “Benim hedefim tabii ki de herkes gibi Lille’den daha büyük takımlara gitmek. Zeki zaten bu sene veya seneye gidebilir başka bir takıma. İngiltere’den ve İtalya’dan Zeki’yi isteyen kulüpler var. Çok yakın arkadaşım, konuşuyoruz. Transfer olabilir. Takımı söylersem komisyon alabilirim ama İtalya’daki takım Atalanta. Benim için de güzel bir yıl olacağına inanıyorum” dedi.