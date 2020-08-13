Twitter yıldız futbolcudan özür diledi

Twitter’ın, Manchester United’ın yıldız futbolcusu Phil Jones hakkında yaptığı paylaşım, İngiltere’de olay yarattı. “Phil Jones’tan daha iyi bir futbolcu yazın” şeklindeki paylaşım sonrası gelen tepkiler üzerine Twitter, paylaşımı sildi.

Daha sonra Manchester United ve Phil Jones’tan özür dileyen Twitter, “Online tacizin hedefi olmak baş etmesi kolay bir durum değil. Manchester United ve Phil Jones’tan özür dileriz” dedi.

Blackburn Rovers’tan 2011 yılında 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Manchester United’a gelen Phil Jones, ‘Kırmızı Şeytanlar’ ile 9 yılda 224 maça çıktı. Bu sezon sakatlıklarla boğuşan 28 yaşındaki futbolcu, Manchester United formasını son olarak Ocak ayında Tranmere ile oynanan FA Cup 4. Tur maçında giydi. Phil Jones, Manchester United’ın 6-0 kazandığı maçta takımının dördüncü golünü kaydetti.

Phil Jones, İngiltere Milli Takımı formasını ise 27 kez terletti.