Süleyman Seba vefatının 6. yıl dönümünde anılıyor! Süleyman Seba kimdir?

1984 ve 2000 yılları arasında Beşiktaş kulübü başkanlığı görevini yürüten Süleyman Seba 117 yıllık kulüp tarihinin 71 yılında Beşiktaş’a hizmet etti. Kulübün iki onursal başkanında biri olan Süleyman Seba vefatını 6. yıl dönümünde de unutulmadı.

SÜLEYMAN SEBA KİMDİR?

1984 ve 2000 yılları arasında Beşiktaş kulübü başkanlığı görevini yürüten Süleyman Seba 117 yıllık kulüp tarihinin 71 yılında Beşiktaş’a hizmet etti. Kulübün iki onursal başkanında biri olan Süleyman Seba vefatını 6. yıl dönümünde de unutulmadı.

Lisedeki ilk yıllarında Beşiktaş genç takımına giren efsane başkan, 1945’te A takıma yükselip, 1950’li yıllarda 5 yılda 4 İstanbul Ligi şampiyonluğu kazanan kadroda yer aldı. Seba, 1945’te Refik Osman Top döneminde A takıma yükseldi. 1946-47 sezonunda ilk İstanbul Ligi maçına Fenerbahçe derbisinde çıktı ve takımının 4-3 mağlup olduğu karşılaşmada 1 gol kaydetti. İlk sezonunda 9 maçta 6 gol atan Seba, Milli Küme’de şampiyonluk yaşayarak kariyerinin ilk önemli başarısını elde etti.

1947-48 sezonunda İstanbul Ligi’nde 14 maçta 8 gol atan Süleyman Seba, takımının en golcü ikinci ismi oldu. 1949-50 sezonunda kariyerinin ilk İstanbul Ligi şampiyonluğunu yaşayan efsane isim, 14 maçın tamamında oynayıp bir de gol kaydetti. Seba, 1950’de Beşiktaş Futbol Takımı’nın ABD’ye davet edilmesiyle, babasını üzmek pahasına, okulunu bırakarak çok sevdiği siyah-beyazlı takımla bir ay süreyle bu ülkeye gitti.

1950-51’den itibaren İstanbul Profesyonel Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda Seba, 1951-52 sezonunda sakatlığı nedeniyle sadece 3 maçta forma giyebildi. 1952-53’te 9 maçta forma giyip 2 gol kaydeden Süleyman Seba, 1954’te 28 yaşındayken menisküs sakatlığı sebebiyle futbolu bıraktı. Sağ açık pozisyonunda görev yapan Seba, siyah-beyazlı formayı A takım seviyesinde 10 sezon terletti. Siyah-beyazlı takımdaki kariyerinde 184 maçta 44 gol atan efsane isim, bir kez de Ümit Milli Takım forması giydi.

Süleyman Seba, Beşiktaş’ın iç saha karşılaşmalarını yaptığı eski İnönü Stadı’ndaki ilk golü atan futbolcu olarak tarihe geçti. Seba, 1947 yılında hizmete giren ve 2013’te yeni stat yapımı için yıkılan İnönü Stadı’nda Beşiktaş’ın İsveç temsilcisi AIK ile yaptığı açılış maçında fileleri havalandırarak, bu sahada ilk golü atan isim oldu.

1954’te henüz 28 yaşındayken menisküs sakatlığı nedeniyle futbol kariyerini noktalamak zorunda kalan Süleyman Seba, 1957 yılında Beşiktaş Kulübüne üye oldu ve 6 sene sonra 1963’te ilk kez yönetim kurulunda yer aldı. Seba, ilk olarak 1963 yılında Selahattin Akel’in, ardından da sırasıyla 1964’te Hakkı Yeten, 1968’de Talat Asal, 1970’de Ağası Şen ve 1977’de Gazi Akınal’ın oluşturdukları listelerde yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Seba, 1 Nisan 1984’te çok zor bir dönemde Mehmet Üstünkaya’dan yönetimi devraldı ve kazandırdığı başarılarla kulübün efsane isimleri arasına girdi. Süleyman Seba döneminde Beşiktaş Futbol Takımı altın dönemini yaşadı ve birçok başarıya imza attı. Beşiktaş, Süleyman Seba’nın başkanlığında Galatasaray ve Fenerbahçe ile başarılı şekilde rekabet ederken, bir yandan da birçok tesise kavuştu. Seba öncesinde antrenmanlarını çamurla kaplı sahada yapan siyah-beyazlı ekip, onursal başkanı döneminde Fulya Tesisleri’ne sahip oldu. Akaretler’deki modern binasına taşınan kulüpte, futbol A takımının antrenmanlarını ve kamplarını yapacağı BJK Nevzat Demir Tesisleri’nin inşaat çalışmaları başladı. Efsane başkan döneminde Çilekli Tesisleri ile Beşiktaş Koleji yapıldı.

Seba, Beşiktaş’ta 16 yıl başkanlık yaparak kırılması zor bir rekora da imza attı. Başkanlığı boyunca 8 kongrede rakiplerine sürekli üstünlük sağlayan siyah-beyazlı kulübün efsanesi, 2000 yılında görevini bıraktı. Süleyman Seba, 16 yıl kesintisiz şekilde görev yapıp, en uzun süre Beşiktaş Başkanı olarak kulüp tarihine geçti. 1984 yılına kadar yönetimde istikrar sağlayamayan siyah-beyazlı ekip, efsane isimle birlikte uzun süreli istikrar yakaladı.

Kulüpte yapılan kongrelerde rakiplerine hep üstünlük sağlayan Seba, “Ceketini bile aday gösterse başkan olur” ifadesinin yerleşmesini sağladı. Süleyman Seba, katıldığı son kongreyle görevini bırakırken, efsane ismin ardından Serdar Bilgili kulübün yeni başkanı oldu.