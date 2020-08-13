Son dakika | Tahkim Kurulu’nda Fenerbahçe’nin itirazına ret geldi

Bilindiği üzere Fenerbahçe TFF’nin açıkladığı harcama limitlerine itiraz etmişti. Hesaplama ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmasını isteyen sarı lacivertliler TFF’ye başvurada bulunmuştu. Tahkim Kurulu başvuru sonrası yapılan inceleme neticesinde kararını açıkladı.

TFF’den yapılan açıklama şöyle:

“Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, Kulüp Lisans Kurulu’nun 04.08.2020 tarihinde ilan edilen Takım Harcama Limitlerine İlişkin kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 13.08.2020 Perşembe günü saat 15:30’da video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin vekilleri Av. Alper Pirşen ve Av. Özge Tokarlı Gündüz’ün hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin Kulüp Lisans Kurulu’nun Takım Harcama Limitlerine İlişkin kararına itirazının reddine, oybirliği ile karar verilmiştir.”

İŞTE TFF’NİN DAHA ÖNCE AÇIKLADIĞI TAKIM HARCAMA LİMİTLERİ: