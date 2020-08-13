SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Son dakika | Fenerbahçe’de 2 pozitif vaka tespit edildi

Son dakika... Fenerbahçe, 1 futbolcu ve 1 teknik ekip çalışanının corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

23:12 -
Haberler Fenerbahçe
Son dakika | Fenerbahçe’de 2 pozitif vaka tespit edildi

Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla profesyonel futbol takımından bir oyuncunun ve teknik ekipten bir çalışanın corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. İşte Fenerbahçe’den yapılan açıklama:

Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 13 Ağustos günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapılmıştır. 

Profesyonel futbol takımımız oyuncularından birinin ve teknik ekipten bir çalışanımızın sonuçlarının pozitif olduğu test sonuçları ile tespit edilmiştir.

Testte pozitif çıkan oyuncumuz ve teknik ekip çalışanımız ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır. 

Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

 

açıklama Corona Fenerbahçe pozitif vaka SON dakika
Son güncelleme: 00:36 14.08.2020