Son dakika | Fenerbahçe’de 2 pozitif vaka tespit edildi

Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla profesyonel futbol takımından bir oyuncunun ve teknik ekipten bir çalışanın corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. İşte Fenerbahçe’den yapılan açıklama:

Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 13 Ağustos günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapılmıştır.

Profesyonel futbol takımımız oyuncularından birinin ve teknik ekipten bir çalışanımızın sonuçlarının pozitif olduğu test sonuçları ile tespit edilmiştir.

Testte pozitif çıkan oyuncumuz ve teknik ekip çalışanımız ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır.

Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ