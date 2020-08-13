Sivasspor’da Rıza Çalımbay için karar verildi!

Geçtiğimiz sezon başında Sivasspor’da göreve getirilen teknik direktör Rıza Çalımbay, ‘Yiğidolar’ ile yola devam edecek. Sezonun flaş takımları arasında yer alan Sivasspor’un başarılı çalıştırıcısı, ligi dördüncü sırada tamamlayarak kırmızı-beyazlıları gelecek sezon Avrupa arenasına taşımayı başardı.

Sivasspor’dan yapılan resmi açıklamada, 57 yaşındaki teknik adamın gelecek sezon da Sivasspor’un başında olacağı duyuruldu. Twitter’dan yapılan duyuruda, “Demir Grup Sivasspor'umuz Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ile yeniden anlaşmaya vardı. Deneyimli teknik adam yarın saat 11.30'da resmi sözleşmeye imza atacak” ifadeleri kullanıldı.

İşte Sivasspor’un yaptığı Rıza Çalımbay paylaşımı;