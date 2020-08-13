RB Leipzig Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Leipzig ile Atletico Madrid kozlarını paylaşacak. Jose Alvalade Stadı’nda oynanacak zorlu mücadelede kazanan ekip adını yarı finale yazdıracak. Peki RB Leipzig-Atletico Madrid maçı saat kaçta başlayacak? İşte maçın yayın bilgileri ve iki takım arasındaki istatistikler…

LEİPZİG ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında RB Leipzig ile Atletico Madrid, saat 22.00’da karşılaşacak. Jose Alvalade Stadı’nda oynanacak mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

RB LEİPZİG ATLETİCO MADRİD İSTATİSTİKLERİ

RB Leipzig, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bir İspanyol takımıyla eşleşti.

Son yedi Şampiyonlar Ligi sezonunun beşinde çeyrek final gören Atletico Madrid, bunu tarihinde ilk kez başaran RB Leipzig ile karşılaşıyor.

Bugüne kadar Şampiyonlar Ligi’nde üç kez Alman ekipleriyle eşleşen Atletico Madrid, bu üç eşleşmede de arkiplerini elemeyi başardı.

RB Leipzig’in Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 14 maçın hiçbiri golsüz sona ermezken; Alman ekibi, son beş maçın üçünde kalesini gole kapattı.

RB Leipzig’in Şampiyonlar Ligi’nde attığı son sekiz golün dördü penaltıdan geldi. Bu sezon turnuvada Alman temsilcisinden daha fazla penaltı golü kaydeden tek takım Atalanta.