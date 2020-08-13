Novak Djokovic Amerika Açık’ta yer alacak

Tek erkeklerde klasmanın bir numaralı ismi Noavk Djokovic, bu sene yapılacak Amerika Açık’a katılacağını açıkladı. Ünlü oyuncunun yarışma kararı turnuva organizatörlerini sevindirdi. 31 Ağustos ile 13 Eylül arasında yapılacak sezonun ilk Grand Slam’ine, Rafael Nadal ve Stan Wawrinka gibi isimler corona salgını sebebiyle katılmayacaklarını açıklamışlardı.

Sırp raket bu kararla, daha önce sıkı katılım şartları sebebiyle katılmasının zor olacağını açıkladığı turnuvada yer alacak. 33 yaşındaki Djokovic, “Amerika Açık’ta yer alacağımı açıklamaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Benim için kolay bir karar değildi ancak tekrar rekabet edeceğim için heyecanlıyım” dedi.

17 kez Grand Slam şampiyonu Djokovic, salgın devam ederek düzenlediği tenis turnuvası sebebiyle eleştirilerin odağı olmuştu. Yapılan turnuvada sağlık önlemlerine dikkat edilmemesinin ardından kendisi dahil dört sporcu hastalığı kapmıştı.

Tenis tarihinde Djokovic’in en büyük rakipleri olan Rafael Nadal ve Roger Federer, Amerika Açık’ta mücadele etmeyecek. Nadal pandemi sebebiyle turnuvaya katılmayacağını belirtirken Federer’se ameliyat olduğunu ve 2020 senesini kapattığı açıklamıştı.

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