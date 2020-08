NBA’de playoff tablosu bu gece netlik kazanacak

NBA’de bu gece oynanacak maçlarla playoff a kalacak son takım da belli olacak. Dün oynanan karşılaşmalar sonunda her iki konferansta da oynanacak eşleşmeler kesinlik kazanmıştı. Eşleşmeler arasında rakibi belli olmayan tek takım LA Lakers’tı.

Batı Konferansı’nı lider tamamlayan sarı morlu ekip, kendi konferansını 8. sırada bitiren takımla eşleşecek. Orlando’da tekrar başlayan ligde oynanan maçlar sonucunda playoff resmi aşağıdaki gibi oluşmuştu:

(1) Milwaukee Bucks – (8) Orlando Magic

(2) Toronto Raptors – (7) Brooklyn Nets

(3) Boston Celtics – (6) Philadelphia 76ers

(4) Miami Heat – (5) Indiana Pacers

(1) Los Angeles Lakers – (8) Play-in maçı kazananı

(2) Los Angeles Clippers – (7) Dallas Mavericks

(3) Denver Nuggets – (6) Utah Jazz

(4) Houston Rockets – (5) Oklahoma City Thunder

Normal şartlarda 8. sırada olan takımlar direkt olarak playoffa kalma hakkını elde ediyor. Ancak corona sebebiyle yarıda kalan lig tekrar başlatılırken NBA yönetimi sürece heyecan getirmesi için, yalnızca bu sezon geçerli olacak, yeni bir kural getirdi.

Buna göre konferansını 8. sırada bitiren ile 9. sırada bitiren takım arasında dört maçtan az fark bulunuyorsa, bu iki takım playoffa kalmak için bir play-in maçı yapacak. Derecesi düşük olan takım bu maçı kazandığı takdirde, bu iki takım bir maç daha yapacak ve bu maçın galibi playoff biletini cebine koyacak. Derecesi yüksek olan takım ilk maçı kazanırsa direkt olarak playofflara gidecek ve ikinci maç oynanmayacak.

Bu kural doğrultusunda Doğu Konferansı’ndaki Orlando Magic, ek maç oynamadan direkt olarak playofflara kalma hakkını elde etti. Ancak Batı Konferansı’ndaki yakın dereceler sebebiyle halen dört takımın playofflara kalma şansı bulunuyor. Bu dört takım da bu gece son maçlarını oynayacaklar.

Bu takımlar sırasıyla 8-Portland Trail Blazers (34-39), 9-Memphis Grizzlies (33-39), 10-Phoenix Suns (33-39) ve 11-San Antonio Spurs (32-38). Bu geceki maçlarda ise Blazers Brooklyn Nets ile, Grizzlies Milwaukee Bucks ile, Suns Dallas Mavericks ile ve Spurs Utah Jazz ile karşı karşıya gelecek.

Kağıt üzerinde en zayıf rakip Nets olarak gözüküyor. Buna karşın son maçlara girilmesi sebebiyle takımların as oyuncularını dinlendirme ihtimalleri bulunuyor. Bununla birlikte bir önceki maçta rakibi Moe Wagner’e kafa atan Giannis Antetokounmpo, cezalı olması sebebiyle Grizzlies’e karşı forma giyemeyecek. Dört takım arasında Damian Lillard ve Devin Booker’ın performansları dikkat çekiyor. Lillard son iki maçta 55 ve 61 sayı atarken, Booker liderliğindeki Phoenix Suns, Orlando’daki fanusta oynanan hiçbir maçı (7-0) kaybetmedi.

Good morning to everyone except the @memgrizz and @trailblazers

— 7-0 (@Suns) August 13, 2020