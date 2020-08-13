NBA’de playoff tablosu bu gece netlik kazanacak

NBA’de bu gece oynanacak maçlarla playoff a kalacak son takım da belli olacak. Dün oynanan karşılaşmalar sonunda her iki konferansta da oynanacak eşleşmeler kesinlik kazanmıştı. Eşleşmeler arasında rakibi belli olmayan tek takım LA Lakers’tı.

Batı Konferansı’nı lider tamamlayan sarı morlu ekip, kendi konferansını 8. sırada bitiren takımla eşleşecek. Orlando’da tekrar başlayan ligde oynanan maçlar sonucunda playoff resmi aşağıdaki gibi oluşmuştu:

DOĞU KONFERANSI

(1) Milwaukee Bucks – (8) Orlando Magic

(2) Toronto Raptors – (7) Brooklyn Nets

(3) Boston Celtics – (6) Philadelphia 76ers

(4) Miami Heat – (5) Indiana Pacers

BATI KONFERANSI

(1) Los Angeles Lakers – (8) Play-in maçı kazananı

(2) Los Angeles Clippers – (7) Dallas Mavericks

(3) Denver Nuggets – (6) Utah Jazz

(4) Houston Rockets – (5) Oklahoma City Thunder

Normal şartlarda 8. sırada olan takımlar direkt olarak playoffa kalma hakkını elde ediyor. Ancak corona sebebiyle yarıda kalan lig tekrar başlatılırken NBA yönetimi sürece heyecan getirmesi için, yalnızca bu sezon geçerli olacak, yeni bir kural getirdi.

Buna göre konferansını 8. sırada bitiren ile 9. sırada bitiren takım arasında dört maçtan az fark bulunuyorsa, bu iki takım playoffa kalmak için bir play-in maçı yapacak. Derecesi düşük olan takım bu maçı kazandığı takdirde, bu iki takım bir maç daha yapacak ve bu maçın galibi playoff biletini cebine koyacak. Derecesi yüksek olan takım ilk maçı kazanırsa direkt olarak playofflara gidecek ve ikinci maç oynanmayacak.

Bu kural doğrultusunda Doğu Konferansı’ndaki Orlando Magic, ek maç oynamadan direkt olarak playofflara kalma hakkını elde etti. Ancak Batı Konferansı’ndaki yakın dereceler sebebiyle halen dört takımın playofflara kalma şansı bulunuyor. Bu dört takım da bu gece son maçlarını oynayacaklar.

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Bu takımlar sırasıyla 8-Portland Trail Blazers (34-39), 9-Memphis Grizzlies (33-39), 10-Phoenix Suns (33-39) ve 11-San Antonio Spurs (32-38). Bu geceki maçlarda ise Blazers Brooklyn Nets ile, Grizzlies Milwaukee Bucks ile, Suns Dallas Mavericks ile ve Spurs Utah Jazz ile karşı karşıya gelecek.

Kağıt üzerinde en zayıf rakip Nets olarak gözüküyor. Buna karşın son maçlara girilmesi sebebiyle takımların as oyuncularını dinlendirme ihtimalleri bulunuyor. Bununla birlikte bir önceki maçta rakibi Moe Wagner’e kafa atan Giannis Antetokounmpo, cezalı olması sebebiyle Grizzlies’e karşı forma giyemeyecek. Dört takım arasında Damian Lillard ve Devin Booker’ın performansları dikkat çekiyor. Lillard son iki maçta 55 ve 61 sayı atarken, Booker liderliğindeki Phoenix Suns, Orlando’daki fanusta oynanan hiçbir maçı (7-0) kaybetmedi.

Derece olarak önde olan takım Blazers, kazandığı takdirde 8. sıradaki yerini koruyacak. 9. sırada kalmaları içinse diğer iki takımın yenilmesi yeterli oluyor. Grizzlies’in 8. sırayı alması için maçını kazanıp Blazers’ın yenilmesi gerekiyor. 9. sırada kalmaları için, yine diğer üç takımdan ikisinin mağlup olması yeterli olacak. Suns son maçını da kazanır, Blazers ve Grizzlies’ten her ikisi de maçlarını kaybederse Arizona ekibi namağlup şekilde 8. sıraya yükselecek. Maçını kazandıktan sonra Blazers ve Grizzlies’ten biri maçını kaybederse, Suns 9. sıraya yerleşecek. Spurs’ünse 8. sıraya yükselebilmesi için maçını kazanması ve üç takımında mağlup olması gerekiyor. Galibiyet sonrasında, diğer üç takımdan ikisi mağlup olursa 9. sırayı elde edecekler.

Maçlar sonucunda bu dört takımdan ikisi play-in maçı için karşı karşıya gelecek. Böylece geceki karşılaşmalar sonrasında playoff resmi kesinlik kazanacak. Yarın gece oynanacak 4 maçla ise NBA’de normal sezon tamamlanacak ve playofflar başlayacak.

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