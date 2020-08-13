NBA’de play-off eşleşmeleri belli oldu

Corona virüs nedeniyle Orlando’da devam eden NBA’de normal sezon maçları bu gece oynanacak karşılaşmalarla sona eriyor.

The East is set and the Western Conference Play-In matchup will be decided in Thursday’s action! #WholeNewGame pic.twitter.com/5mwAFVpMdP — NBA (@NBA) August 13, 2020

Sabaha karşı oynanan maçlarında ardından play-off’ta biri hariç diğer 7 eşleşme de belli oldu. Doğu Konferansı’nı lider tamamlayan Milwaukee Bucks, 8. sıradaki Orlando Magic ile karşılaştı. Batı Konferansı’nda ise lider Los Angeles Lakers’ın rakibi oynanacak son maçlar ve ardından yapılacak seri ile belli olacak. LA Lakers’ın rakibi Portland, Memphis, Phoenix ya da San Antonio’dan biri olacak.

PLAY-OFF 17 AĞUSTOS’TA

Play-off maçları 17 Ağustos’ta, yarı finaller 31 Ağustos, finaller 15 Eylül ve NBA Finalleri de 30 Eylül’de başlayacak.

DOĞU KONFERANSI

Milwaukee-Orlando Toronto-Brooklyn Boston-Philadelphia Miami-Indiana

BATI KONFERANSI

LA Lakers-Portland, Memphis, Phoenix ya da San Antonio LA Clippers-Dallas Denver-Utah Houston-Oklahoma City