İtalyan takıma Türk sponsor

İtalya 1. Ligi’nde faaliyet gösteren Basket Torino basketbol kulübünün resmi giyim sponsoru Türkiye'den doğan aktif spor giyim markası Bilcee oldu. 2020-21 sezonundan başlamak üzere 2 yıllık yapılan anlaşma kapsamında marka, Basket Torino takımının kamp, antrenman ve maç malzemelerinin yanı sıra kulüp mağazalarında satılacak lisanslı ürünlerini de üretecek.

Moskova ve İtalya'da ofisleri bulunan marka 38 ülkeye spor giyim ihracatı yapıyor.

”Ürünlerimiz Torino'da kulübün resmi satış noktalarında sunulacak”

Sponsorluk anlaşmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Bil Group Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Bilce şunları aktardı:

”23 yıllık deneyime sahip markamız Bilcee ile; takım sporlarının yanı sıra fitness, koşu, yoga gibi birçok branşa yönelik spor giyim üretimi yapıyoruz. Sporcu odaklı tasarım anlayışıyla kaliteyi birleştirerek spor giyim sektöründeki önemli oyunculardan biri olmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Basket Torino kulübüne sponsor olduk, hem markamız hem de Basket Torino için bir ilke imza atarak güzel bir işbirliği oluşturduk. Bu kapsamda geçen sezondan beri işbirliği yaptığımız Fenerbahçe Kulübü Voleybol takımlarının yanı sıra uluslararası bir basketbol takımıyla da sponsorluk gerçekleştirdi. Basket Torino için kamp, antrenman malzemeleri, maç forma setlerini ve diğer aksesuarları içeren özel bir koleksiyon tasarladık. Basket Torino için ürettiğimiz ürünler aynı zamanda Torino şehrindeki kulübün resmi satış noktalarında da satışa sunulacak. Türkiye'yi dünyada temsil etmeye çalışan kalite ve tasarımıyla öne çıkan bir spor markası olmak istiyoruz. Bu doğrultuda mağaza ve satış noktası ile beraber sponsorluk alanında da yatırımlarımıza devam edeceğiz.”