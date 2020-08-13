Fenerbahçe’den rekor forma satışı! İlk günde tarih yazıldı…

2020-21 sezonu formalarını geçtiğimiz gün satışa sunan Fenerbahçe Kulübü, ilk 24 saatte yapılan satışlar sonrasında flaş bir açıklama yaptı.

Ekonomik zorluklarla boğuşan Fenerbahçe’ye yardım için forma satışlarına yüklenen taraftarlar Fenerium şubelerinde uzun kuyruklar oluştururken, internet sitesine ise bir ara yoğunluk nedeniyle erişilemedi.

Formaların satışa çıktığı ilk gün rekor satış yapıldığını duyuran sarı lacivertli kulüp, Fenerium’un sitesinde 26 bin 385 formanın satıldığını belirtti.

Fenerbahçe taraftalarının çubuklu formanın yanı sıra lacivert ve altın rengi formaya da rekor talepte bulunduğu öğrenildi.

BÜYÜK TARAFTARIMIZA SONSUZ TEŞEKKÜR EDERİZ! pic.twitter.com/8di0X3oJNu — Fenerium (@fenerium) August 13, 2020

Açıklamada, “Fenerbahçemizin 2020-21 sezonu formalarını taraftarlarımıza sunduğumuz ilk 24 saatte ‘Sevgi Limit Tanımaz’ diyerek Fenerium’lara ve internet sitemize akın eden, daha ilk günde Fenerium tarihinin en yüksek sayıda forma satışına ulaşmasını sağlayan, Fenerbahçe’nin gerçek benliği olan büyük taraftarımıza sonsuz teşekkür ederiz. İyi ki varsınız” denildi.

Fenerbahçe Kulübü, Başkan Ali Koç'un göreve geldiği ilk sezon ilk 3 günde 37.017, 1 haftada ise 48.117 bin forma satmıştı.