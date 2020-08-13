Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Arjantinli yıldız geliyor

Yaz transfer sezonunun en aktif takımı durumundaki Fenerbahçe, bir yıldıza daha imza attırmak üzere… Kanatlara takviye arayışındaki sarı-lacivertliler, Roma’nın 32 yaşındaki yıldızı Diego Perotti ile anlaşmaya yakın…

Roma Kulübü ve futbolcu ile görüşmelerde önemli bir yol kat eden Fenerbahçe yönetimi, Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak için gün sayıyor. Diego Perotti’nin transferinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Roma ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan 31 yaşındaki futbolcu, sol kanat, sağ kanat ve 10 numara mevkilerinde forma giyiyor.

Kariyerine Sevilla’da başlayan Arjantinli futbolcu, Boca Juniors, Genoa ve Roma takımlarında forma giydi. 2016 yılından bu yana Roma forması giyen yıldız futbolcu, İtalyan ekibiyle çıktığı toplam 138 maçta 32 gole imza atarken, 26 da asist yaptı. Perotti, Arjantin Milli Takımı formasını da 5 kez giyerken, gol atma başarısını gösteremedi.