Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de Lemos ve Perotti sesleri…

Transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olan Fenerbahçe çalışmalarını iki yabancı futbolcu ile sürdürüyor. Bu sene etkisiz kaldığı mevkileri güçlendirmeye öncelik veren Fenerbahçe’de Mauricio Lemos ve Perotti isimleri ön plana çıktı. İşte detaylar…

PEROTTİ BOMBASI PATLAYABİLİR

Fenerbahçe'nin, Serie A ekibi Roma'nın Arjantinli sol kanat oyuncusu Diego Perotti'nin transferini bitirme aşamasına geldiği iddia ediliyor. 1988 doğumlu olan Perotti bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen kulübünden ayrılık için izin istedi. Bu sezon Serie A'da 14, Avrupa Ligi'nde 4, İtalya Kupası'nda ise 1 maçta forma giyen Perotti, 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.

KULÜP BAŞKANI AÇIKLADI

İspanya'nın Las Palmas kulübünün başkanı Miguel Angel Ramirez Alonso düzenlediği basın toplantısında Fenerbahçe'nin yeni transferini doğruladı!

Fenerbahçe-Mauricio Lemos flörtünün sorulması üzerine cevap veren başkan Alonso, “Prensipte kulüpler arasında anlaşma sağlandı. Artık gerekli adımlar atıldıktan sonra anlaşma imzalanır. Umarım Cuma gününe kadar bu işi noktalarız” şeklinde konuştu.