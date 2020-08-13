Ersun Yanal’dan Semih Özsoy’a destek mesajı

Yeni sezona büyük umutlar ve flaş transferlerle giren Fenerbahçe, Semih Özsoy’un istifasıyla sarsıldı. Sarı-lacivertli kulüp, Başkan Vekili Semih Özsoy’un yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Fenerbahçe yönetiminde yaşanan bu gelişme sonrası uzun zamandır sessizliğini koruyan eski teknik direktör Ersun Yanal da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Semih Özsoy’un istifa kararının ardından twitter hesabından bir paylaşım yapan Yanal, ”İstifa şerefli bir müessesedir. FB için mücadeleni dışarıdan daha güçlü yapacağına inanıyorum #SemihÖzsoy” ifadelerini kullandı.

Yanal’ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim alırken sarı lacivertli taraftarlar eski hocalarına destek mesajları gönderdi. İstifa nedeni henüz bilinmeyen Semih Özsoy için Yanal’ın paylaştığı bu mesaj camiada merak uyandırdı.