Blaise Matuidi, David Beckham’ın takımı Inter Miami’ye transfer oldu!

Uzun yıllar Paris Saint Germain forması giyen ve son 3 yıldır Juventus’ta mücadele eden Fransız orta saha Blaise Matuidi’nin yeni adresi belli oldu. İtalyan ekibi ile sözleşme yenilemeyen 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, David Beckham’ın sahibi oldu MLS ekibi Inter Miami ile anlaştı.

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Matuidi, “Inter Miami’ye geldiğim için çok mutlu ve gururluyum. Umarım birlikte birçok kupa kazanırız. Benim için yeni bir hedef” ifadelerini kullandı.

Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Matuidi, dört kez Ligue 1 ve 3 kez Serie A şampiyonluğu yaşadı.

2015’te Fransa’da yılın futbolcusu seçilen Matuidi, Inter Miami’de 8 numaralı formayı giyecek. Öte yandan anlaşmanın detayları ile ilgili açıklama yapılmadı.