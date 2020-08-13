Aytemiz Alanyaspor’da 3 imza birden

Aytemiz Alanyaspor Kulübü, transferlerin hepsini üst üste açıkladı. İnternet sitesi üzerinden transferleri duyuran Alanyaspor, 3 futbolcuya aynı anda imza attırdı. Welinton De Souza’ya karşılık Beşiktaş’tan aldığı ve geçen sezon Demir Grup Sivasspor’da kiralık oynayan stoper Fatih Aksoy, Vitoria Guimaraes’ten Brezilyalı Davidson ve geçen sezon Yeni Malatyaspor’a transfer olan eski kalecisi Ufuk Ceylan’ı tekrar kadrosuna kattı.

“CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN”

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde yapılan imza töreninde konuşan başkan Hasan Çavuşoğlu, “Davidson her iki kanatta da oynayabiliyor. Başarılı olacağına inanıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun. Fatih de geleceği parlak bir futbolcu. Geçen sezon Sivasspor’a büyük katkı sağladı. Kendisine inanıyor ve güveniyoruz. Bu transfer için Beşiktaş Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi’ye de teşekkür ediyoruz. Geçen sezon Yeni Malatyaspor’a giden Ufuk Ceylan ise yeniden yuvaya döndü. İyi bir sezon geçirmesini temenni ediyorum” dedi.

“ÇOK ÇALIŞIP BANA GÜVENENLERİ MAHCUP ETMEYECEĞİM”

Alanyaspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan 29 yaşındaki Davidson, “Başta başkanımız olmak üzere transferde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Çok çalışıp bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim. Alanyaspor’u hak ettiği yere taşımak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

“SÖZLEŞMEMİN UZUNLUĞU BANA OLAN GÜVENİ GÖSTERİYOR”

Turuncu yeşilli takım ile 5 yıllık sözleşme imzalayan 22 yaşındaki Fatih Aksoy imza töreninde şunları söyledi: “Burada olduğum için çok mutluyum. Sözleşmemin uzunluğu, bana olan güveni ve inancı gösteriyor. Bana olan bu güveni boşa çıkarmayacağım.”

“EVİME GERİ DÖNDÜM”

Alanyaspor ile 1 yıllık sözleşmeye imza atan 34 yaşındaki kaleci Ufuk Ceylan ise “Öncelikle başkanımıza, yönetim kurulumuza, hocamıza teşekkür ediyorum. Evime geri döndüm. Bundan dolayı gerçekten çok mutluyum. Yeni sezonda inşallah daha iyi başarılara imza atarız” dedi.