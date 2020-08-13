Aytemiz Alanyaspor, ayrılan 10 futbolcuya teşekkür etti

Aytemiz Alanyaspor, 2019-2020 sezonu sonunda sözleşmesi sona erenler ve başka takımlarla anlaşan futbolcularına teşekkür mesajı yayımladı. Sosyal medya hesaplarından yayımlanan mesajda, şöyle denildi: “Sözleşmesi sona eren ve takımımızdan ayrılan Fabrice N´Sakala, Junior Fernandes, Djalma Campos, Yacine Bammou, Kaan Kanak, Eray Birniçan, Cenk Gönen, Wanderson Baiano, Welinton de Souza ve Lokman Gör´e bugüne kadar olan katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamlarında üstün başarılar dileriz.”