Arda Turan’dan Fatih Terim ve Bilal Meşe açıklamaları

Galatasaray’a geri dönen Arda Turan, beIN Sports’a verdiği röportajda geri dönüş sürecini ve hedeflerini anlattı.

“HOCA DEDİKTEN SONRA TRANSFER KONUSUNU KAPATTIM”

“Hoca ekranda ‘Arda’yı istiyorum, herkes 2. şansı hak eder’ dedikten sonra ben tamamen transfer konusunu kapattım, o günden bu güne kadar tüm teklifleri reddettim. Hoca benim için böyle bir şey diyorsa, ben hep onun yanında olurum. Ona çok teşekkür ediyorum, hayatımdaki tüm duyguları bana hissettirdi ve bu transferde de geç olsa da yine star gibi hissetmemi sağladığı için ona teşekkür ederim. Biz eski Ali Sami Yenciyizdir, biz kazan dairesini biliriz. Burada seyirci olarak çok sevindik, inşallah futbolcu olarak da seviniriz. Galatasaray beni çağırırsa gelirim, olmazsa tribün orada. Ben Galatasaraylıyım. Her Galatasaraylının duygusu nasılsa, benim de öyle.”

“TUDOR DÖNEMİNDE DE GELMEK İSTEMİŞTİM”

”Galatasaray Kulübü örfü, adeti, kendine has özellikleri olan bir camiadır. Başkan da kulübün en değerli kişilerindendir. O gün yönetim kurulu öyle uygun gördü. Sonuçta Galatasaray’dan gelen her şey bizim başımızın üstünde. Kırgınlık olmuyor ama üzüntü oluyor. Dönersem Galatasaray’a dönerim diye hayal ettiğim için üzüldüm tabii. Ben hep Galatasaray’a dönmek istediğimi söyledim. Ayhan hocayla, Tudor vardı. Galatasaray'a şöyle demiştim, ‘Barcelona'da oynamazsam, kendimi önemli hissetmezsem, bana çok teklif var. Ağustos sonunu bekleyin.' Neden? Çünkü ağustos ayının 30'unda Avrupa'da transfer bitiyordu. Eylül 1-7 arası sadece birkaç kulüp ve Galatasaray opsiyon kalacaktı. ‘O zaman Galatasaray'a gelmem daha rahat olur, sizi de maddi olarak rahatlatırım.' demiştim ama o zamanki yönetim, başkan, bunu uygun görmediler. İlk o zaman gelmek istemiştim.”

“BARCELONA’DAN KENDİ İSTEĞİMLE AYRILDIM”

”Messi ile aramız çok iyiydi. Beraber oynarken de keyif alırdık. Bana Barcelona’da Valverde dahil kimse hiçbir şey söylemedi. Kimse bana ‘Seni istemiyoruz’ demedi. Messi, Suarez, Neymar'dan sonra en iyi istatistiği yaptığımda, Valverde takımın başına gelip, hazırlık maçları dahil beni doğru düzgün oynatmayınca, ben orada konuyu kapattım. Barcelona da olsa, dünyanın en önemli takımı da olsa, ben kendimi mutlu hissetmediğim yerde durmam. Para, pul benim için hiçbir zaman konu değildir Kendimi önemsiz hissettim ve ayrılmaya karar verdim. Ben, Atletico Madrid'in 10 numarası olarak oraya gittim, önemli bir oyuncu olarak. Önemli de bir rol aldım ama sonrasında, Valverde gelince, beni önemsiz hissettirince, konu oraya gitti Kendimi Türkiye’ye dönüp kanıtlamak istedim. Ailemin burada olması, annemin rahatsızlığı… Başakşehir’de hiçbir sorun yaşamadım. Ancak o dönem Türkiye’ye dönme kararı hataymış.”

“FATİH TERİM’DEN ÖZÜR DİLEYECEKSEM GOCUNMAM, GURUR DUYARIM”

“Fatih hocadan bir özür dileyeceksem veya elini öpeceksem, bundan gocunmam, hatta gurur duyarım. Fatih hoca bir şeye kırıldıysa, üzüldüyse, en doğru ortam, onun gönlünü alabilecek yer, orasıdır diye düşündüm. Evde de oturup konuşuyoruz ama orası, ilk buluşma için doğru yer diye hissettim ve çok etkilendim. Sporculukla ilgili bir hata yapmadım. Eğer hatayı da affedebilecek biri varsa, o da Fatih hocadır. ‘Biz seni affettik, affediyoruz.' diyorlar. Kimseye bir şey yapmadım ki. Beni, Fatih hoca affeder.”

“HAYATIMDAKİ EN BÜYÜK HATA, FATİH TERİM’LE YAŞADIĞIM SORUN”

“Sahaya bir türlü kafam rahat çıkamıyorum. Kendi hatalarım, anlatamadığım, ispatlayamadığım haklılıklarım beni mahvetti. Her gece bunları düşündüm. Yaptıklarımı kabul ediyorum ama yapmadıklarımın yükü de bana biniyor. Özel hayatımda yaptığım hatalar, sahadaki kredimi bitirdi. Bu konuyu, oturup sabaha kadar tartışabiliriz. Çok basit bir şey var, futbol oynamak istiyorum ve Galatasaray'ı çok seviyorum. Burayı çok özledim. Buradaki yaşamı çok özledim. Konu çok basit. Barcelona'ya transfer oluş şeklimle ilgili çıkan spekülasyonlar, tamamen spor cahilliği. Bu konuyla alakalı fazla bir şey konuşmama gerek yok. Bunları söyleyebilenler için üzülürüm ben… En büyük hatam, Milli Takım sorunu. Ne olursa olsun, Fatih hocayla sorun yaşamamalıydım”

“BİLAL AĞABEYE ÇOK KIRILDIM”

“En büyük hatam, milli takımda Fatih hoca ile yaşadığım sorun. Ne olursa olsun, o sorunu yaşamamalıydım. Bilal ağabey benim evimde olan biriydi, hayatım boyunca en çok röportajı onunla yaptım. Bana bir telefon bile açmadan, bu kadar yakınken, ah bu paranın gözü kör olsun diye manşet attı. Primci, primci, primci… Ne paraymış ya! Bir telefon beklerdim. Ben kimseden 1 lira para istemedim, bugün de söylüyorum. Ben milli formayla parayı yan yana koyacak bir insan değilim. Ben onu namus olarak üzerimde taşıdım. Ama bütün genele bakarsak, ne yapıyorsun Arda ya, öyle bir şey yapılır mı? Hatalıyım ama çok kırıldım. Çok kırıldım… Ve inşallah bu röportaj milat olur, bir daha geçmişi konuşmak istemiyorum. Herkese hakkımı helal ettim. Sadece Galatasaray’ı sevip, Fatih hoca ile futbol oynayıp keyfini almak istiyorum.”