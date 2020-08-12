Trabzonspor’dan bir transfer daha! Marlon Rodriguez Xavier…

Trabzonspor, Brezilya’nın Fluminense takımında oynayan 23 yaşındaki sol bek Marlon Rodriguez Xavier’in geçici transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.
“Brezilya’nın Fluminense Kulübünün profesyonel oyuncusu Marlon Rodrigues Xavier’in, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.”
Marlon, geçtiğimiz sezonu Portekiz ekibi Boavista'da kiralık olarak geçirmişti. 27 maçta görev yapan sol bek 2 gol ve 2 asist üretti.
Bordo-mavililer daha önce Andres Trondsen ve Stiven Plaza’yı kadrosuna katmıştı.