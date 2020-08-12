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Sözcü

Trabzonspor’dan bir transfer daha! Marlon Rodriguez Xavier…

Trabzonspor, Fluminense 'de forma giyen 23 yaşındaki sol bek Marlon Rodriguez Xavier'in geçici transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

10:17 -
Haberler Futbol
Trabzonspor’dan bir transfer daha! Marlon Rodriguez Xavier…

Trabzonspor, Brezilya’nın Fluminense takımında oynayan 23 yaşındaki sol bek Marlon Rodriguez Xavier’in geçici transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten KAP’a yapılan açıklama şöyle;

“Brezilya’nın Fluminense Kulübünün profesyonel oyuncusu Marlon Rodrigues Xavier’in, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.”

Marlon, geçtiğimiz sezonu Portekiz ekibi Boavista'da kiralık olarak geçirmişti. 27 maçta görev yapan sol bek 2 gol ve 2 asist üretti.

Bordo-mavililer daha önce Andres Trondsen ve Stiven Plaza’yı kadrosuna katmıştı.

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